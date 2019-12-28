ООН: сирійську провінцію Ідліб після авіаударів покинули 235 тисяч біженців



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Автомобілі з сирійцями, які залишають Ідліб

Місто Мааррет-ен-Нууман і навколишні райони практично порожні

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила, що в результаті посилення авіаударів сирійську провінцію Ідліб покинули понад 235 тисяч мирних жителів.

Про це повідомляє DW.

«Більш 235 000 мирних жителів покинули сирійську провінцію Ідліб із 12 по 25 грудня через бомбардування. Зокрема, місто Мааррет-ен-Нууман і навколишні райони практично порожні», - заявили в ООН.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп попередив Росію, Іран і Сирію щодо вбивств мирних жителів у провінції Ідліб.

Також ООН закликала всі сторони конфлікту забезпечити захист мирного населення і дозволити безперешкодний доступ гуманітарних організацій для допомоги нужденним.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликав до негайного їх припинення.

Як відомо, 20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.