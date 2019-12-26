Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії
За словами Трампа, тисячі мирних громадян в сирійській провінції Ідліб гинуть через дії Москви, Дамаску й Тегерана
Президент США Дональд Трамп попередив Росію, Іран і Сирію щодо вбивств мирних жителів у провінції Ідліб.
Про це повідомляє DW.
За словами Трампа, тисячі мирних громадян в сирійській провінції Ідліб гинуть через дії Москви, Дамаску й Тегерана.
«Ці країни вбивають тисячі невинних людей. Туреччина старанно працює над припиненням цієї різанини», - зазначив президент США.
Також ООН закликала всі сторони конфлікту забезпечити захист мирного населення і дозволити безперешкодний доступ гуманітарних організацій для допомоги нужденним.
Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликав до негайного їх припинення.
Як відомо, 20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.