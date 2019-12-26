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    У світі

    Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії
    Президент США Дональд Трамп

    За словами Трампа, тисячі мирних громадян в сирійській провінції Ідліб гинуть через дії Москви, Дамаску й Тегерана

    Президент США Дональд Трамп попередив Росію, Іран і Сирію щодо вбивств мирних жителів у провінції Ідліб.

    Про це повідомляє DW.

    За словами Трампа, тисячі мирних громадян в сирійській провінції Ідліб гинуть через дії Москви, Дамаску й Тегерана.

    «Ці країни вбивають тисячі невинних людей. Туреччина старанно працює над припиненням цієї різанини», - зазначив президент США.

    Також ООН закликала всі сторони конфлікту забезпечити захист мирного населення і дозволити безперешкодний доступ гуманітарних організацій для допомоги нужденним.

    Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликав до негайного їх припинення.

    Як відомо, 20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.

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