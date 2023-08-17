ООН стала на захист російської мови в Естонії

В ООН висловили «особливе занепокоєння» щодо того, як нові положення можуть вплинути на представників російської мовної меншини

Серйозне обмеження можливостей здобуття освіти російською мовою в Естонії суперечить міжнародним договорам з прав людини. Про це йдеться у заяві спецдоповідачів ООН, поширеній Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.

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«Нещодавні законодавчі поправки, мабуть, серйозно обмежують освіту мовами меншин Естонії, роблячи перехід на навчання естонською мовою обов'язковим для всіх дошкільних та шкільних установ, включаючи ті, що працюють мовою меншини, або двомовні установи», – йдеться в повідомленні.

Спецдоповідачі висловили «особливе занепокоєння» щодо того, як нові положення можуть вплинути на представників російської мовної меншини, які становлять «значну частку населення країни».

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«Незважаючи на протести російськомовних батьків та дітей, останніми роками, як повідомляється, було закрито низку російськомовних шкіл. Скасовуючи навчання мовами меншин у дошкільних закладах та школах, новий закон серйозно обмежує освіту мовами меншин в Естонії, що суперечить міжнародним документам з прав людину», – заявляють в ООН.

Також уточнюється, що експерти ООН підтримували контакти з естонським урядом із цих питань.

Документ підписаний спеціальним доповідачем ООН з питань меншин Фернаном де Варенном, спеціальним доповідачем ООН у галузі культурних прав Олександрою Ксантакою та спеціальним доповідачем ООН з питань освіти Фаридою Шахід.

Нагадаємо, в Естонії із серпня у 15 разів збільшать штрафи для шкіл із учителями, які не володіють естонською мовою. Вони сягатимуть майже 10 тисяч євро. Окрім того, працівники Мовного департаменту отримають право відвідувати заняття в школах.

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До слова, також Естонія хоче позбавити виборчих прав росіян на білорусів.