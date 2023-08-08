Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат

Естонський полковник Март Вендла наголошує, що контрнаступ ЗСУ не буде легким

В українських військових є низка переваг над противником: нерівномірна захищеність фронту та краща розвідувальна інформація про позиції росіян

Контрнаступ Збройних сил України може досягти прогресу до зими. Однак також це залежатиме від дій Росії, чиї кроки є непередбачуваними. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає естонське національне мовлення.

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За словами Вендли, 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, а ЗСУ здатні виявляти проломи в лінії оборони, краще навчені тактиці малих підрозділів, можуть завдавати точних вогневих ударів та мають кращу розвідувальну інформацію.

«У них безперечно є шанс», – сказав Вендла.

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Як зазначив представник Генштабу Естонії, російські війська також значно посилили оборону з виведення з Херсона.

«Якщо решта областей має в середньому по 400 об'єктів оборони на район, то на напрямі Запоріжжя їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборонної конструкції. Тож у цьому сенсі завдання, яке має вирішити Україна, надзвичайно серйозне».

Вендла розповів, що засоби оборони російських сил включають як великі рови і різні мінні поля, так і оборонні траншеї, артилерійські позиції і резервні райони, що перешкоджають прориву.

Хоча українські сили ще не прорвали першу лінію оборони, невеликі успіхи мають місце.

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«Це робиться в дуже широких масштабах, бо мета України – привертати увагу на різних напрямках. Але й Росія намагається робити те саме, тому що усвідомлює важливість південного напряму для стратегічних цілей України, а отже, можна побачити деяку активність росіян на північному напрямку, щоб спробувати скувати сили та не допустити створення резервів для сприяння можливому прориву на південь», – пояснив Вендла.

Нагадаємо, генштаб Естонії пояснив тонкощі воєнної тактики РФ. Російські загарбники не здатні прорвати позиції українських воїнів, тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів.