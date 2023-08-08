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Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Генштаб Естонії спрогнозував, коли контрнаступ ЗСУ дасть результат
Естонський полковник Март Вендла наголошує, що контрнаступ ЗСУ не буде легким
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В українських військових є низка переваг над противником: нерівномірна захищеність фронту та краща розвідувальна інформація про позиції росіян

Контрнаступ Збройних сил України може досягти прогресу до зими. Однак також це залежатиме від дій Росії, чиї кроки є непередбачуваними. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає естонське національне мовлення.

За словами Вендли, 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, а ЗСУ здатні виявляти проломи в лінії оборони, краще навчені тактиці малих підрозділів, можуть завдавати точних вогневих ударів та мають кращу розвідувальну інформацію.

«У них безперечно є шанс», – сказав Вендла.

Як зазначив представник Генштабу Естонії, російські війська також значно посилили оборону з виведення з Херсона.

«Якщо решта областей має в середньому по 400 об'єктів оборони на район, то на напрямі Запоріжжя їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборонної конструкції. Тож у цьому сенсі завдання, яке має вирішити Україна, надзвичайно серйозне».

Вендла розповів, що засоби оборони російських сил включають як великі рови і різні мінні поля, так і оборонні траншеї, артилерійські позиції і резервні райони, що перешкоджають прориву.

Хоча українські сили ще не прорвали першу лінію оборони, невеликі успіхи мають місце.

«Це робиться в дуже широких масштабах, бо мета України – привертати увагу на різних напрямках. Але й Росія намагається робити те саме, тому що усвідомлює важливість південного напряму для стратегічних цілей України, а отже, можна побачити деяку активність росіян на північному напрямку, щоб спробувати скувати сили та не допустити створення резервів для сприяння можливому прориву на південь», – пояснив Вендла.

Нагадаємо, генштаб Естонії пояснив тонкощі воєнної тактики РФ. Російські загарбники не здатні прорвати позиції українських воїнів, тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів.

Теги: росія війна Естонія Україна контрнаступ

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