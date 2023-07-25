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Посол Естонії різко звернувся до тих, хто критикує український контрнаступ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Посол Естонії різко звернувся до тих, хто критикує український контрнаступ
Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк зауважив, що українські Сили оборони все ще мають у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Юрі Луйк наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій дуже шкідливі для України

Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу. Про це повідомляє ERR.

Луйк зауважив, що українські Сили оборони все ще мають у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях. Він наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій дуже шкідливі для України, адже щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

«Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв», – наголосив Луйк.

Нагадаємо, що німецькі військові вперше розкритикували українську армію. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. 

Триває 517 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: контрнаступ Естонія

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