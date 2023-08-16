Естонія хоче позбавити виборчих прав росіян на білорусів, але є нюанс

В Естонії депутати запропонували обмежити виборчі права громадян Росії та Білорусі, але для цього слід внести поправки до Конституції країни

Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроект про обмеження права брати участь у місцевих виборах для осіб з громадянством Росії та Білорусі, які проживають в країні. Про це пише ERR.

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Глава міністерства Каале Лаанет незабаром має представити цю ініціативу партнерам з коаліції та громадськості.

У проекті закону, який знаходиться у розпорядженні редакції ERR, Мін'юст пояснює, що «естонська держава не в змозі забезпечити свободу громадян Росії від впливу країни їхнього громадянства».

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До закону про вибори буде внесено поправку, за якою іноземець, який є громадянином іноземної держави, визнаної Європарламентом або парламентом Естонії країною-агресором, не може брати участь у голосуванні на виборах до органів місцевого самоврядування. Таким чином, пропонується тимчасово обмежити виборчі права громадян Росії та Білорусі, які проживають в Естонії.

Законодавчі проблеми

Але цей законопроект може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського союзу, у зв'язку з чим Лаанет визнав, що низка спірних питань, можливо, має бути остаточно вирішена Державним судом.

Аналіз Міністерства юстиції показує, що виборчі права у громадян Росії не можна відібрати без зміни Конституції, заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

«Наскільки я знаю, Міністерство юстиції провело такий аналіз, і, за наявною у мене інформацією, у цьому аналізі сказано, що без зміни Конституції це зробити неможливо, – сказав Ляенеметс. І ще цікава ситуація полягає в тому, що цей законопроект було написано не Міністерством юстиції, а офісом Партії реформ».

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«Можливо, чиновники Міністерства юстиції не погодилися це зробити (написати законопроект про позбавлення громадян РФ виборчого права – «Главком»), тому що їхній аналіз показав, що це суперечило б Конституції. Але було б, звичайно, чудово, якби законопроекти виходили не з партійного офісу, а з міністерства», – заявив Ляенеметс, додавши, що принципова позиція Соціал-демократичної партії щодо виборчого права російських громадян полягає в тому, що не можна робити неконституційні речі. – Неможливо, щоб уряд подав законопроект, який суперечить Конституції. Тому я вважаю, що дуже важливо розглядати це питання з конституційної точки зору, адже свого часу його вписали до Конституції з певних причин. І народ Естонії дав на це свою згоду на референдумі.

Другим питанням, за словами міністра внутрішніх справ, є аспект безпеки, причому одразу у кількох проявах.

«Питання в тому, що якщо більшість людей не зможе голосувати в одному самоврядуванні, то як вони висловлюватимуть свою думку? Якщо вибори – це не те місце, де можна висловити свою думку про суспільство, то як це можна зробити іншими способами?», – додав міністр.

«Російських громадян досить багато, здебільшого це пенсіонери, які ходять на вибори», – наголосив Ляенеметс. У відповідь на питання про те, чи є необхідність обмежувати їхні виборчі права з погляду внутрішньої безпеки, міністр повідомив, що жодне відомство, яке входить до структури МВС, з такою пропозицією не зверталося.

Чергові муніципальні вибори відбудуться в Естонії у жовтні 2025 року. За даними МВС, станом на 1 липня 2023 року посвідка на проживання в Естонії мала близько 85 тисяч громадян Росії. Загалом у країні проживає близько 1,3 млн осіб.

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Нагадаємо, країни Балтії вирішили достроково від'єднатися від російської електромережі.

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви підписали декларацію про кроки, необхідні для прискорення приєднання до електромережі континентальної Європи, та терміни їх здійснення. Про це пише естонське видання Postimees.

«Естонія від'єднається від російської електросистеми майже на рік раніше, ніж планувалося раніше», – сказала прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

За її словами, країни Балтії працюють над тим, щоб остаточно позбутися залежності від російської енергії. Вона назвала «перебування в російській електромережі» ризиком для естонських споживачів.