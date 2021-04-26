«Оскар» за кращий фільм отримала картина «Земля кочівників»

Раніше Чжао отримала «Оскар» як кращий режисер

Премію Американської кіноакадемії в номінації «Кращий фільм» отримав фільм «Земля кочівників» режисера Хлої Чжао. Раніше Чжао отримала «Оскар» як кращий режисер.

У центрі сюжету фільму - історія 60-річної вдови Ферн, яка, втративши роботу, відправляється в подорож по Америці в пошуках сезонного заробітку.

«Від імені всіх я хочу подякувати кіноакадемії і всіх інших номінантів, які були прекрасні <...> І величезне спасибі всій знімальній групі «Землі кочівників», - заявила Чжао в своїй промові.

До цього стало відомо, що Хлоя Чжао отримала премію «Оскар» в номінації «Кращий режисер» за фільм «Земля кочівників» (Nomadland).

Раніше «Земля кочівників» отримала премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінації «Кращий фільм». Крім того, Хлоя Чжао отримала премію за режисерську роботу, а американська актриса Френсіс Макдорманд за свою роль в «Землі кочівників» була визнана переможцем в номінації «Краща жіноча роль».

Крім того, в березні поточного року стрічка «Земля кочівників» була удостоєна «Золотого глобуса» як кращий драматичний фільм.