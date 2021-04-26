Хлоя Чжао отримала «Оскар» як кращий режисер за фільм «Земля кочівників»

Раніше «Земля кочівників» отримала премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінації «Кращий фільм»

Американська режисерка китайського походження Хлоя Чжао отримала премію «Оскар» в номінації «Кращий режисер» за свою картину «Земля кочівників» (Nomadland).

«Дякую моїм соратникам, спасибі моїм суперникам - не хочу називати їх «суперники», вони соратники - спасибі моїй команді, яка зробила «Землю кочівників». Таку дивну, неймовірну подорож ми виконали разом», - заявила Чжао в своїй промові.

It's Bong Joon-Ho passing the Best Director torch to Chloé Zhao for me #Oscars pic.twitter.com/U7OyLhW5OA — Freeform (@FreeformTV) April 26, 2021

Раніше «Земля кочівників» отримала премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінації «Кращий фільм». Крім того, Хлоя Чжао отримала премію за режисерську роботу, а американська актриса Френсіс Макдорманд за свою роль в «Землі кочівників» була визнана переможцем в номінації «Краща жіноча роль».

Крім того, в березні поточного року стрічка «Земля кочівників» була удостоєна «Золотого глобуса» як кращий драматичний фільм.

Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара «Найкращий фільм» претендують вісім картин:

«Манк» Девіда Фінчера

«Земля кочівників» Хлої Чжао

«Суд над чиказькою сімкою» Аарона Соркіна

«Перспективна дівчина» Емеральд Феннел,

«Звук металу» Даріуса Мардера

«Батько» Флоріана Зеллера

«Мінарі» Лі Айзека Чуна

«Юда і чорний месія» Шака Кінга.

За статуетку в номінації «Найкраща актриса» змагатимуться:

Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)

Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)

Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)

Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)

Кері Малліган (Перспективна дівчина).

За перемогу на Оскарі 2021 у номінації «Найкращий актор» поборються:

Різ Ахмед (Звук металу)

Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)

Ентоні Хопкінс (Батько)

Гері Олдмен (Манк)

Стівен Ян (Мінарі).

Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.

В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.

«Оскар-2021» мав відбутися 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі Covid-19.

Перенесення «Оскара-2021» – четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му – через замах на президента США Рональда Рейгана.