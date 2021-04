Хлоя Чжао отримала «Оскар» як кращий режисер за фільм «Земля кочівників»

Американська режисерка китайського походження Хлоя Чжао отримала премію «Оскар» в номінації «Кращий режисер» за свою картину «Земля кочівників» (Nomadland).

«Дякую моїм соратникам, спасибі моїм суперникам - не хочу називати їх «суперники», вони соратники - спасибі моїй команді, яка зробила «Землю кочівників». Таку дивну, неймовірну подорож ми виконали разом», - заявила Чжао в своїй промові.

