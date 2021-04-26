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    Хлоя Чжао отримала «Оскар» як кращий режисер за фільм «Земля кочівників»

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    Хлоя Чжао отримала «Оскар» як кращий режисер за фільм «Земля кочівників»

    Раніше «Земля кочівників» отримала премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінації «Кращий фільм»

    Американська режисерка китайського походження Хлоя Чжао отримала премію «Оскар» в номінації «Кращий режисер» за свою картину «Земля кочівників» (Nomadland).

    «Дякую моїм соратникам, спасибі моїм суперникам - не хочу називати їх «суперники», вони соратники - спасибі моїй команді, яка зробила «Землю кочівників». Таку дивну, неймовірну подорож ми виконали разом», - заявила Чжао в своїй промові.

    Раніше «Земля кочівників» отримала премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінації «Кращий фільм». Крім того, Хлоя Чжао отримала премію за режисерську роботу, а американська актриса Френсіс Макдорманд за свою роль в «Землі кочівників» була визнана переможцем в номінації «Краща жіноча роль».

    Крім того, в березні поточного року стрічка «Земля кочівників» була удостоєна «Золотого глобуса» як кращий драматичний фільм.

    Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара «Найкращий фільм» претендують вісім картин:

    • «Манк» Девіда Фінчера
    • «Земля кочівників» Хлої Чжао
    • «Суд над чиказькою сімкою» Аарона Соркіна
    • «Перспективна дівчина» Емеральд Феннел,
    • «Звук металу» Даріуса Мардера
    • «Батько» Флоріана Зеллера
    • «Мінарі» Лі Айзека Чуна
    • «Юда і чорний месія» Шака Кінга.

    За статуетку в номінації «Найкраща актриса» змагатимуться:

    • Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
    • Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
    • Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
    • Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)
    • Кері Малліган (Перспективна дівчина).

    За перемогу на Оскарі 2021 у номінації «Найкращий актор» поборються:

    • Різ Ахмед (Звук металу)
    • Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)
    • Ентоні Хопкінс (Батько)
    • Гері Олдмен (Манк)
    • Стівен Ян (Мінарі).

    Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.

    В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.

    «Оскар-2021» мав відбутися 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.
    Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі Covid-19.

    Перенесення «Оскара-2021» – четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му – через замах на президента США Рональда Рейгана.

    Теги: земля актриса актор фільм Оскар
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