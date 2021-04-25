Епіфаній розповів, коли і як освячуватимуть паски на Великдень

на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах

Священники освячуватимуть паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах

Церкви на Великдень будуть відчинені, однак пускатимуть вірян лише у масках та за умов дотримання дистанції

Українці і нинішнього року зможуть купити освячену паску. Про це розповів предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

«Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв», – зазначив митрополит.

За його словами, церкви на Великдень будуть відчинені, однак пускатимуть вірян лише у масках та за умов дотримання дистанції.

Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділію. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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