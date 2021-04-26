«Душа» отримала «Оскар» як найкращий мультфільм
Раніше мультфільм був удостоєний двох «Золотих глобусів», а також двох премій Британської кіноакадемії (BAFTA)
Мультфільм діснєєвськой студії Pixar розповідає історію вчителя музики Джо, якому випадає шанс зіграти з відомої джаз-виконавицею, але раптово він гине в результаті нещасного випадку.
It's official! #Oscars pic.twitter.com/NHm7rKt5rj— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021
Потрапивши в загробний світ, чоловік намагається знайти можливість повернутися на Землю.
Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара «Найкращий фільм» претендують вісім картин:
- «Манк» Девіда Фінчера
- «Земля кочівників» Хлої Чжао
- «Суд над чиказькою сімкою» Аарона Соркіна
- «Перспективна дівчина» Емеральд Феннел,
- «Звук металу» Даріуса Мардера
- «Батько» Флоріана Зеллера
- «Мінарі» Лі Айзека Чуна
- «Юда і чорний месія» Шака Кінга.
За статуетку в номінації «Найкраща актриса» змагатимуться:
- Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
- Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
- Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
- Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)
- Кері Малліган (Перспективна дівчина).
За перемогу на Оскарі 2021 у номінації «Найкращий актор» поборються:
- Різ Ахмед (Звук металу)
- Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)
- Ентоні Хопкінс (Батько)
- Гері Олдмен (Манк)
- Стівен Ян (Мінарі).
Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.
В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.
Перенесення «Оскара-2021» – четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му – через замах на президента США Рональда Рейгана.