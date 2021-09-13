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    Падіння літака у Росії: вцілілий пілот назвав причину аварії

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    Падіння L-410 у РФ: вцілілий пілот назвав причину аварії - Падіння літака у Росії: вцілілий пілот назвав причину аварії
    Падіння L-410 у РФ: вцілілий пілот назвав причину аварії
    Фото: Telegram-канал Life Shot

    Пілоти через сильний туман не помітили сопку і врізалися в неї

    Пілот Микола Махнутін Володимир Володимирович, який вижив при падінні літака L-410 в Іркутській області, розповів рятувальникам про причини катастрофи. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    За словами чоловіка, під час заходу на друге коло пілоти взяли занадто низьку висоту, через сильний туман не помітили сопку і врізалися в неї.

    Про час жорсткої посадки літака стало відомо раніше, 12 вересня. У пресслужбі МНС Росії повідомили, що пригода сталася близько 18:15 за Москві. На борту лайнера перебувало 16 осіб, включаючи двох членів екіпажу.

    Рятувальники звільнили затиснутих на борту людей і передали їх медикам. В результаті інциденту загинули чотири людини. Основною причиною інциденту попередньо називають відмову техніки.

    Літак L-410 був виявлений в чотирьох кілометрах від злітно-посадкової смуги. Стверджується, що він не долетів до пункту призначення чотири кілометри і летів на мінімальній висоті. Відзначається, що на борту знаходилися 16 людей, в тому числі два члени екіпажу.

    Версія помилки пілотування вийшла на перше місце в якості можливої причини аварії повітряного судна. Під час посадки пілоти повідомляли про неполадки. Літак, що розбився мав свідоцтво льотної придатності до лютого 2023 року.

    До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

    Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Теги: ДСНС літак час
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    Падіння літака у Росії: вцілілий пілот назвав причину аварії