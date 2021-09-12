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    На Житомирщині розбився легкомоторний літак (відео)

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    Літак впав поблизу жилих будинків - На Житомирщині розбився легкомоторний літак (відео)
    Літак впав поблизу жилих будинків
    Фото: Житомир.Інфо

    Під час оприскування поля, літак зачепився за дерева

    У Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні, повідомляє місцеве видання Житомир.info.

    Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

    Розбився літак
    Автор: Новини Житомира

    «Пожежі не було, тож техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий», – відзначили рятувальники.

    Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» у суботу, 4 вересня, екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

    Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Теги: ДСНС літак Житомир рятувальники
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    На Житомирщині розбився легкомоторний літак (відео)