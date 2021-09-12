На Житомирщині розбився легкомоторний літак (відео)

Під час оприскування поля, літак зачепився за дерева

У Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні, повідомляє місцеве видання Житомир.info.

Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

Розбився літак Автор: Новини Житомира

«Пожежі не було, тож техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий», – відзначили рятувальники.

Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» у суботу, 4 вересня, екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.