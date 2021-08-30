Український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорять про паніку на борту, дим і розгерметизацію

« Коли ми приземлились, всі почали кричати, плакати » , - говорить пасажирка літака авіакомпанії Azur Air Ukraine, який здійснив незаплановану посадку в аеропорту турецької Анталії

Авіаінцидент трапився 27 серпня

Минулої п’ятниці, 27 серпня, літак авіакомпанії Azur Air Ukraine (рейс QU-4538 «Шарм-Ель-Шейх – Бориспіль») здійснив незаплановану посадку в аеропорту турецької Анталії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу FlightRadar.

Відомо, що борт провів в Анталії кілька годин, але потім відновив політ і добрався до «Борисполя».

Як видно з відкритих джерел, Boeing-757 компанії Azur Air Ukraine наступного дня після інциденту продовжив виконувати рейси.

Варто зазначити, що перевізник Azur на своєму сайті не дає жодної інформації про інцидент.

Натомість черкаське видання «Прочерк» наводить свідчення очевидиці рейсу з Шарм-Ель-Шейху Тетяни Профети:

«Ми сіли в літак від Шарм-ель-Шейху, повинні були летіти чотири години. Але через півтори години в салоні спочатку погасло світло, потім все загорілося червоним й випали маски. Нам сказали, що сталася розгерметизація й нам треба було одягти маски. Кисню вистачило на одну годину. Коли він закінчився, в салоні з'явився дим. Пілот нам сказав, що ми робимо екстрену посадку в Анталії, а якщо не встигнемо, то сядемо на воду».

За її словами, у всіх пасажирів була паніка й стрес.

«Нам сказали одягати жилети, але ніхто цього не зробив, бо всі панікували, переді мною сидів батько, який прощався зі своєю донькою, а трохи далі була дівчина, яка писала прощальний лист своїй матері. Я ж постійно питала у мами, яка сиділа біля вікна, чи близько земля. Вона казала так, тато, водночас, махав головою, що ні», – розповідає про паніку в літаку Тетяна Профета.

Пілот все ж зміг посадити літак.

«Очевидно, у нас відмовив двигун. Ми летіли косо, знизились дуже, але аеропорту не було ще, ми летіли так низько, що бачили номера авто. Нам сказали пристебнутися, бо посадка буде жорстка. Сіли ривками. Коли ми приземлились, всі почали кричати, плакати. Спочатку нас не випускали з літака до виявлення обставин. Через 10 хвилин нас привезли в термінал, до нас прийшов представник «Анекс-тур», який повідомляв нам про всі зміни. Через чотири години прилетів літак з Києва й забрав нас, літак був точно такий самий, тому деякі люди не хотіли в нього сідати», – розповіла черкащанка.

До слова, в Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео) .