  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорять про паніку на борту, дим і розгерметизацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <b>&laquo;</b>Коли ми приземлились, всі почали кричати, плакати<b>&raquo;</b>, - говорить пасажирка літака авіакомпанії Azur Air Ukraine, який здійснив незаплановану посадку в аеропорту турецької Анталії - Український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорять про паніку на борту, дим і розгерметизацію
    «Коли ми приземлились, всі почали кричати, плакати», - говорить пасажирка літака авіакомпанії Azur Air Ukraine, який здійснив незаплановану посадку в аеропорту турецької Анталії
    Архівне фото Azur Air Ukraine

    Авіаінцидент трапився 27 серпня

    Минулої п’ятниці, 27 серпня, літак авіакомпанії Azur Air Ukraine (рейс QU-4538 «Шарм-Ель-Шейх – Бориспіль») здійснив незаплановану посадку в аеропорту турецької Анталії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу FlightRadar.

    10_08

    Відомо, що борт провів в Анталії кілька годин, але потім відновив політ і добрався до «Борисполя».

    9_35

    Як видно з відкритих джерел, Boeing-757 компанії Azur Air Ukraine наступного дня після інциденту продовжив виконувати рейси.

    11_12

    Варто зазначити, що перевізник Azur на своєму сайті не дає жодної інформації про інцидент.

    Натомість черкаське видання «Прочерк» наводить свідчення очевидиці рейсу з Шарм-Ель-Шейху Тетяни Профети:

    «Ми сіли в літак від Шарм-ель-Шейху, повинні були летіти чотири години. Але через півтори години в салоні спочатку погасло світло, потім все загорілося червоним й випали маски. Нам сказали, що сталася розгерметизація й нам треба було одягти маски. Кисню вистачило на одну годину. Коли він закінчився, в салоні з'явився дим. Пілот нам сказав, що ми робимо екстрену посадку в Анталії, а якщо не встигнемо, то сядемо на воду».

    За її словами, у всіх пасажирів була паніка й стрес.

    «Нам сказали одягати жилети, але ніхто цього не зробив, бо всі панікували, переді мною сидів батько, який прощався зі своєю донькою, а трохи далі була дівчина, яка писала прощальний лист своїй матері. Я ж постійно питала у мами, яка сиділа біля вікна, чи близько земля. Вона казала так, тато, водночас, махав головою, що ні», – розповідає про паніку в літаку Тетяна Профета.

    Пілот все ж зміг посадити літак.

    «Очевидно, у нас відмовив двигун. Ми летіли косо, знизились дуже, але аеропорту не було ще, ми летіли так низько, що бачили номера авто. Нам сказали пристебнутися, бо посадка буде жорстка. Сіли ривками. Коли ми приземлились, всі почали кричати, плакати. Спочатку нас не випускали з літака до виявлення обставин. Через 10 хвилин нас привезли в термінал, до нас прийшов представник «Анекс-тур», який повідомляв нам про всі зміни. Через чотири години прилетів літак з Києва й забрав нас, літак був точно такий самий, тому деякі люди не хотіли в нього сідати», – розповіла черкащанка.

    До слова, в Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео) .

    Теги: Туреччина Єгипет літак авіаперевезення аварія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорять про паніку на борту, дим і розгерметизацію