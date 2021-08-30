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    В Росії масово падають військові та пожежні літаки

    • Мирослав Гай

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    Аварія дослідного зразка нового легкого транспортника Іл-112В - В Росії масово падають військові та пожежні літаки
    Аварія дослідного зразка нового легкого транспортника Іл-112В

    Катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном

    З одного боку це привід радіти, адже розбивається переважно нова техніка, яка вже ніколи не буде залучена, зокрема й у війні проти України. Гинуть іноді пілоти, а їх підготовка коштує дорого.

    А з іншого боку – це причина для роздумів та попереднього аналізу.

    Ці катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

    Наприклад в Туреччині під час тушіння пожеж.

    Росія відправила в район Середземного моря новітній пожежний літак БЄ200. Пілотом був Євгеній Кузнецов, який брав участь у бомбардуваннях у Сирії. Літак розбився, не виконавши поставлених задач.

    В той самий час, з того ж самого аеродрому в Турції, робили вильоти й українські пілоти на застарілих літаках Ан-32П, які успішно виконали усі поставлені задачі.

    Хто не знає – Україна також допомагала в гасінні пожеж в Туреччині, тільки наші літаки гасили, а не падали, створюючи ще масовішу катастрофу і вбиваючи турецьких громадян...

    Повертаємось до РФ.

    Величезна кількість авіакатастроф російських літаків та гвинтокрилів спеціального або військового призначення за такий короткий термін, характер цих катастроф, має говорити про:

    • накопичення системних помилок в системі контролю за експлуатацією техніки.
    • недоліки у навчанні особового складу.
    • збільшення учбово-бойових польотів в різних льотних умовах. Ці непрямі ознаки мають говорити нам про масштабні підготовки РФ до війни із застосуванням авіації.
    • проблеми з комплектуючими.
    • проблеми з інтелектуально-науковим потенціалом РФ.

    Але головний висновок, що вони готуються жертвуючи людьми та наполегливо збільшують кількість авіакатастроф, сподіваючись кількісно перерости в якість.

    Ніколи не треба недооцінювати ворога.

    Росія перевищує авіацією Україну в рази, як старою-модернізованою, так і новою.

    А ПВО в України старе.

    Росія має можливість завдавати удари по Україні з суші, моря та повітря навіть не переходячи кордон, а чим ми могли б відповісти?

    Були започатковані ракетні програми при Порошенко та Турчинові, але ми не побачили їх продовження при Зеленському.

    Росія має Іскандери, Калібри, "новітню" авіацію...

    Так, частина впаде... Але частина і долетить...

    Чим відповідатимемо?

    І головне ж не тільки про озброєння...

    Головне – це концепція цієї оборони.

    Більшість того, що я чув від тих політиків та чинуш, які мають брати участь в плануванні стратегії оборони було – та росіяни цього не зроблять, тому що: світова спільнота, вони не безумці, для них це занадто великі втрати, їх діти на заході, їх гроші на заході, у них нема ресурсу, недостатня кількість сил та засобів... тощо.

    А від професійних людей я не тільки чув, але і читав, про концепцію "Неядерних сил стримування". Наприклад такою є концепція Володимира Терещенко, колишнього Командувача Ракетних військ та артилерії ЗС України.

    А ми навіть торік не змогли сформулювати, яка саме допомога нам потрібна від США.

    Ми навіть Державне Оборонне замовлення не змогли виконати – просто витратити вже наявні кошти на закупівлі необхідного озброєння.

    Літо завершилось, а у нас літніх берців не закупили...

    В РФ падають новітні літаки. Добре, що не на нас.

    Джерело: блог Мирослава Гая

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    Теги: Росія авіакатастрофа літак військові
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    В Росії масово падають військові та пожежні літаки