Пасажирський літак РФ L-410 здійснив жорстку посадку під Іркутськом

Про аварію повідомила пасажирка борту, яка подзвонила в 112, але зв'язок із нею перервався

Про падіння літака L-140, що летів з Іркутська в Козачинське, повідомила одна з його пасажирок, передає Telegram-канал Baza.

Відзначається, що жінка подзвонила в 112, щоб покликати на допомогу, але зв'язок із нею перервався. До передбачуваного місця падіння виїхали рятувальники.

«Зараз вони ходять навколо і намагаються докричатися до пасажирів. L-410 впав у глухій тайзі, знайти його складно», – уточнює видання.

Пасажирський літак L-410 здійснив жорстку посадку в Іркутській області ввечері в неділю, 12 вересня. Він впав біля райцентру Козачинськ під час повторного заходу на посадку. На борту перебували 16 осіб, у тому числі два члени екіпажу.

В адміністрації Козачинсько-Ленського району Іркутської області повідомили, що з 16 осіб вижили чотири, один важко поранений, а 11 затиснуті в салоні.

На даний момент в МНС РФ в якості основної версії катастрофи літака L-410 розглядають відмову техніки.

До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.