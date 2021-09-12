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    Пасажирський літак РФ L-410 здійснив жорстку посадку під Іркутськом

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    Літак здійснив жорстку посадку, проте пасажирка зорієнтувалася і повідомила спецслужби - Пасажирський літак РФ L-410 здійснив жорстку посадку під Іркутськом
    Літак здійснив жорстку посадку, проте пасажирка зорієнтувалася і повідомила спецслужби
    Фото з відкритих джерел

    Про аварію повідомила пасажирка борту, яка подзвонила в 112, але зв'язок із нею перервався

    Про падіння літака L-140, що летів з Іркутська в Козачинське, повідомила одна з його пасажирок, передає Telegram-канал Baza.

    Відзначається, що жінка подзвонила в 112, щоб покликати на допомогу, але зв'язок із нею перервався. До передбачуваного місця падіння виїхали рятувальники.

    «Зараз вони ходять навколо і намагаються докричатися до пасажирів. L-410 впав у глухій тайзі, знайти його складно», – уточнює видання.

    Пасажирський літак L-410 здійснив жорстку посадку в Іркутській області ввечері в неділю, 12 вересня. Він впав біля райцентру Козачинськ під час повторного заходу на посадку. На борту перебували 16 осіб, у тому числі два члени екіпажу.

    В адміністрації Козачинсько-Ленського району Іркутської області повідомили, що з 16 осіб вижили чотири, один важко поранений, а 11 затиснуті в салоні.

    На даний момент в МНС РФ в якості основної версії катастрофи літака L-410 розглядають відмову техніки.

    До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

    Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Теги: Росія літак аварія рятувальники жінка
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    Пасажирський літак РФ L-410 здійснив жорстку посадку під Іркутськом