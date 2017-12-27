Палестина відкликала свого посла зі США

Глава Палестинської адміністрації заявив, що не прийме ніякого мирного плану США після «жесту» Трампа

Палестинська адміністрація заявила про відкликання свого посла із Вашингтона для консультацій. Про це повідомляє BBC. Таке рішення палестинці оголосили через кілька тижнів після рішення президента США Дональда Трампа перенести столицю Ізраїлю до Єрусалима. Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що не прийме ніякого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор Палестини

Глава Палестинської адміністрації заявив, що не прийме ніякого мирного плану США після «жесту» Трампа

Палестинська адміністрація заявила про відкликання свого посла із Вашингтона для консультацій.

Про це повідомляє BBC.

Таке рішення палестинці оголосили через кілька тижнів після рішення президента США Дональда Трампа перенести столицю Ізраїлю до Єрусалима.

Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що не прийме ніякого мирного плану США після «жесту» містера Трампа.

Декілька днів тому в Ізраїлі заявили, що 10 країн готові перенести посольство до Єрусалиму.

21 грудня Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима. За резолюцію проголосували 128 країн. Дев'ять держав, однією з яких була Гватемала, виступили на підтримку Вашингтона.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.