Пандемія вдарила по Harley-Davidson: компанія оголосила про скорочення



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Легендарний американський виробник мотоциклів зазнав збитків під час пандемії

Легендарний американський виробник мотоциклів Harley-Davidson оголосив про скорочення 13% співробітників на тлі пандемії коронавірусу. Про це пише The Wall Street Journal.

За рахунок оптимізації штату компанія розраховує скоротити витрати і компенсувати збитки, яких зазнала. Очікується, що робочих місць позбудуться близько 700 осіб. Їх звільнять до кінця 2020 року.

На початку липня Harley-Davidson вже заявляв про наміри скоротити 140 осіб, але тоді йшлося тільки про американський підрозділ. Тепер же звільнення торкнуться філій по всьому світу.

Розмір загальних збитків компанії поки не озвучувався, оскільки вона не публікувала фінансову звітність. Відомо, що в другому кварталі продажі Harley-Davidson впали на 40%. Виробник вже попередив про перебої в поставках до кінця року. В основному вони торкнуться американських дилерів, які можуть недоотримати 70% попередньо замовлених мотоциклів.

Harley-Davidson став однією з перших американських компаній, які в 2018 році оголосили про перенесення частини виробничих потужностей за межі США після початку торгової війни. Так концерн хотів уникнути зобов'язання щодо сплати мит при ввезенні продукції в Китай і європейські країни, які ввели обмеження у відповідь на заходи президента США Дональда Трампа.