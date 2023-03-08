Паніка в Мачулищах: в селищі пролунала повітряна тривога
Жителів не попередили про тестування систем оповіщення
Сьогодні, 8 березня, в білоруських Мачулищах протягом декількох хвилин працювала повітряна тривога. Містян не попереджали про тестування систем. Про це пише моніторингова група «Білорускі Гаюн».
Повітряна тривога у селищі лунала протягом 3-4 хвилин.
«У Мачулищах пролунала повітряна тривога. За словами місцевих жителів, сирена спрацювала близько 13:40 (за місцевим часом, - ред.) і тривала близько 3-4 хвилин. Судячи з місцевих чатів, жителів не попередили про тестування систем оповіщення», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.
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