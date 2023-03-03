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Павло Клімкін Дипломат

Казахстан та Білорусь грають проти Кремля?

glavcom.ua
Лукашенко та Токаєв вирішили діяти всупереч волі Путіна
фото з відкритих джерел

Путін хотів повернути СРСР в новому варіанті і так увійти в історію. Але все відбувається навпаки

Зверніть увагу на підтримку Токаєвим та Лукашенком китайського «мирного плану».

Токаєв це зробив буквально на другий день після оприлюднення, Лукашенко почекав до поїздки в Пекін. Вони, звісно, старі хитруни і знають, що роблять: грають у балансування Росії. Але реальне значення цих заяв набагато більше.

Казахстан та Білорусь для Кремля не будь-хто, а члени Євразес та ОДКБ, тобто на папері найближчі союзники: економічно та безпеково.

Пряма і беззастережна підтримка китайського плану – це кінець зони домінуючого геополітичного впливу РФ. Путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття розвал СРСР. Він вклав шалені зусилля та ресурси у побудови структур, що мали б відновити геополітичний вплив Росії на просторі колишнього СРСР. Тепер Китай це головний гравець на євразійському просторі. Перефразуючи Черчілля, Майдан став кінцем початку розвалу пострадянського простору, а а українсько-російська війна початком кінця.

Путін хотів повернути СРСР в новому варіанті і так увійти в історію. Він завершує тим, що його начебто найближчі союзники публічно підтримують китайський план і купують собі прихильність Китаю.

В очах всього світу це очевидне приниження – Китаю Путін вже програв.

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Джерело
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Теги: Білорусь війна Китай путін Казахстан

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