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Удар по літаку А-50 у Мачулищах: з'явилися нові подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по літаку А-50 у Мачулищах: з'явилися нові подробиці
До вибухів причетні білоруські партизани
фото з відкритих джерел

Білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких завдали удар по літаку РФ

Учора, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Про це повідомила монаторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких завдали удар по літаку країни-агресорки.

За словами лідера білоруського опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, організатори атаки успішно втекли і вже перебувають у безпеці за кордоном.

Чому А-50 важливий для росіян

За інформацією «Беларускі Гаюн», вчора на аеродромі в Мачулищах значних руйнувань зазнав А-50У з реєстраційним номером RF-50608. Були пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена.

Він прилетів до Білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів. Попереднього разу борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення в Україну.

У повітряно-космічних силах країни-агресорки зараз є дев'ять таких літаків. Водночас удосконалених (з модифікацією «У») в окупантів лише шість одиниць.

Для обслуговування одного А-50 необхідно 19 осіб (п’ятеро льотного, 11 радіо та троє інженерно-технічного персоналу). Вартість його становить 330 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у ніч на 26 лютого і вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Незабаром з'явилися повідомлення про те, що у другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі – видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів на військовому аеродромі вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ.

Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».

Теги: Білорусь літак партизани

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