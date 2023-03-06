Суд призначив 15 років тюрми білоруській опозиціонерці Тихановській

Тихановську нібито визнано у навмисних діях, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі

Мінський міський суд заочно засудив лідерку опозиції в Білорусі Світлану Тихановську на 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Белта» із зали Мінського міського суду.

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Тихановська, за рішенням суду, має відбувати покарання у колонії загального режиму.

«Усіх обвинувачених визнано винними у змові, скоєній з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створення екстремістського формування та керівництво таким формуванням; публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, в тому числі застосування заходів обмежувального характеру (санкцій) щодо Білорусі, фізичних та юридичних осіб республіки, поширення матеріалів, що містять такі заклики», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Тихановську визнано нібито у навмисних діях, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності, скоєних групою осіб.

Нагадаємо, що згідно з результатами виборів у Білорусі у 2021 році, Світлана Тихановська повинна була перемогти в першому турі виборів, а ЦВК Білорусі спотворив дані виборів. Отримавши нові дані протоколів і зробивши математичний аналіз, аналітики дійшли висновку, що Лукашенко набрав не 80,23% як каже ЦВК, а 34% або 1,8 млн голосів.