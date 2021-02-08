ПАР призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca: названо причину

Медики збираються чекати подальших рад від вчених у питанні використання вакцини

Міністр охорони здоров’я Південно-Африканської Республіки (ПАР) Звелі Мкхізе заявив, що країна тимчасово призупиняє використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу Covid-19.

Він зазначив, що препарат показав слабку ефективність проти південноафриканського штаму. Медики збираються чекати подальших рад від вчених у питанні використання вакцини.

«Вакцина AstraZeneca залишиться у нас до тих пір, поки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити», – заявив Мкхізе.

Найближчим часом у країні почнуть використання вакцин від компаній Johnson & Johnson і Pfizer.

Зазначимо, Південно-Африканська Республіка отримала мільйон доз препарату AstraZeneca.

Нагадаємо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.