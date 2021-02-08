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    У світі

    ПАР призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca: названо причину

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    Південно-Африканська Республіка&nbsp;отримала мільйон доз препарату AstraZeneca - ПАР призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca: названо причину
    Південно-Африканська Республіка отримала мільйон доз препарату AstraZeneca

    Медики збираються чекати подальших рад від вчених у питанні використання вакцини

    Міністр охорони здоров’я Південно-Африканської Республіки (ПАР) Звелі Мкхізе заявив, що країна тимчасово призупиняє використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу Covid-19.

    Він зазначив, що препарат показав слабку ефективність проти південноафриканського штаму. Медики збираються чекати подальших рад від вчених у питанні використання вакцини.

    «Вакцина AstraZeneca залишиться у нас до тих пір, поки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити», – заявив Мкхізе.

    Найближчим часом у країні почнуть використання вакцин від компаній Johnson & Johnson і Pfizer.

    Зазначимо, Південно-Африканська Республіка отримала мільйон доз препарату AstraZeneca.

    Нагадаємо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

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    Теги: здоров'я медицина щеплення вакцинація коронавірус
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