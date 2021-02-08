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    У світі

    Уряд Британії не збирається запроваджувати паспорти Covid-вакцинації

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    Велика Британія не розглядає варіант із запровадженням&nbsp;паспортів вакцинації - Уряд Британії не збирається запроваджувати паспорти Covid-вакцинації
    Велика Британія не розглядає варіант із запровадженням паспортів вакцинації

    Якщо інші країни вимагатимуть у громадян Британії докази того, що вони отримали щеплення від коронавірусу, британці зможуть звернутися до лікаря по відповідну довідку

    Уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.

    Про це заявив британський міністр з питань вакцинації Надім Захаві, повідомляє Sky News.

    На запитання журналіста, чи уряд Британії розглядає можливість запровадження паспортів проходження вакцинації, Захаві відповів: «Ні, не розглядаємо».

    Міністр додав: якщо інші країни вимагатимуть у громадян Британії докази того, що вони отримали щеплення від коронавірусу, британці зможуть звернутися до лікаря по відповідну довідку.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні готуються до введення паспортів Covid-вакцинації 

    Також очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.

    До слова, інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус.

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    Теги: медицина паспорт Велика Британія щеплення вакцинація коронавірус
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