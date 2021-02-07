Афганістан отримав вакцину від коронавірусу раніше за Україну

В країну, що знаходиться в стані громадянської війни, препарати AstraZeneca доставлені з Індії

Перша партія вакцини проти Covid-19 доставлена сьогодні, 7 січня, до Афганістану з Індії. 500 тис доз препарату виробництва компанії AstraZeneca буде використана після отримання дозволу від Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), повідомляє УНН з посиланням на .

«Процес сертифікації триває, і ми сподіваємося, що це буде зроблено через тиждень, і ми почнемо процес вакцинації у всіх 34 провінціях», – сказав керівник програми імунізації в Міністерстві охорони здоров'я Гулам Дастагір Назарі.

Він також додав, що дози будуть зберігатися в Кабулі до тих пір, поки не буде отримано дозвіл на надзвичайну ситуацію, що, як він сподівається, відбудеться через тиждень.

Вакцини були вироблені Інститутом сироватки Індії (SII), який виробляє вакцину AstraZeneca/Oxford University для країн із середнім і низьким рівнем доходу.

Працівники охорони здоров'я, співробітники сил безпеки, вчителі та державні службовці отримають вакцину в першу чергу, сказав він.

Афганський уряд вже навчив 1000 людей, щоб доставити вакцину з 3000, які будуть необхідні для проведення своєї кампанії вакцинації, сказав він.

За словами Назарі, Китай також планує направити 200 000 доз вакцини.

Афганські посадовці охорони здоров'я також заявили, що міжнародна програма COVAX, спрямована на поліпшення доступу до вакцини Covid-19 для країн, що розвиваються, забезпечить вакцинами 20% з 38-мільйонного населення країни.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Афганістані зареєстровано 55 335 випадків Covid-19 і 2410 випадків смерті від цієї хвороби.

Як повідомлялося раніше, офіційна представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс закликала владу Великої Британії відмовитися від планів швидкої масової вакцинації, щоб вакцина стала доступна більшій кількості людей в інших країнах. На її думку, наразі Лондон може обмежитись щепленнями тільки найбільш вразливих категорій громадян.

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили у пʼятницю, 5 лютого, в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.