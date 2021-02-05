Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax

Поставки вакцин розпочнуться у лютому

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили в Офісі президента. Мова йде про вакцину виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Про це повідомляє Офіс президента.

Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

«Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок», – зазначив Володимир Зеленський.

Очільник МОЗ повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Також очільник МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані. Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.

Тим часом жителі окупованого Донбасу масово відмовляються від російської вакцини. Днями окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V». За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії. Вони також прибули до окупованого Донецька.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат, але цього не станеться.

Нині в Україні діє закон про екстрену реєстрацію вакцин проти Covid-19, який, зокрема, прямо забороняє реєстрацію вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів, якщо вони були розроблені в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором – тобто в Росії.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.