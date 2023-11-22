ПАР ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем

Вжиті заходи діятимуть доти, доки Ізраїль не погодиться на припинення вогню та не візьме участь у мирних переговорах за участю ООН

Парламент Південно-Африканської республіки проголосував за закриття посольства Ізраїлю та припинення дипломатичних стосунків між державами. Цю ініціативу підтримали підтримали 248 депутатів, проти виступив 91 народний обранець. Про це повідомляє ENCA.

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Зазначається, що вжиті заходи нібито діятимуть доти, доки Ізраїль не погодиться на припинення вогню та не візьме участь у мирних переговорах за участю ООН.

Однак у парламенті відзначають, що це рішення є рекомендаційним. Про конкретні кроки, які мають бути виконані для відновлення дипвідносин, не повідомляється.

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Раніше заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі.

Як повідомлялося, сили оборони Ізраїлю виявили лабораторію для виготовлення ракет та зброї, а також входи у тунель у мечеті, розташованій в районі Зейтун у місті Газа.

Нагадаємо, найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг. Брак чистої води, палива, ліків, їжі та іншої необхідної допомоги за останні шість тижнів спричинив те, що колись найбільша, найсучасніша та найкраще обладнана лікарня у Газі фактично перестала функціонувати як медичний заклад.





