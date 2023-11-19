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Найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг
Колись найбільша та найкраще обладнана лікарня у Газі фактично перестала функціонувати
фото: Reuters

У лікарні «Аль-Шифа» немає ні води, ні їжі, ні електрики, ні палива

Лікарня «Аль-Шифа» у Секторі Гази більше не може працювати, а всіх пацієнтів потрібно терміново евакуювати. Про це розповів генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Після проведення організацією оцінювальної місії, команда виявила, що лікарня більше не може функціонувати. Немає ні води, ні їжі, ні електрики, ні палива, запаси медикаментів вичерпано.

Як зазначає голова ВООЗ, з урахуванням ситуації в лікарні, медичні співробітники звернулися за допомогою для евакуації пацієнтів, яким більше не можуть надати допомогу в медичній установі.

«Ми працюємо з партнерами над розробкою плану термінової евакуації і просимо про повне сприяння цьому плану», – зазначив Гебреїсус.

В опублікованому звіті ВООЗ йдеться про те, що об'єднана група ООН з гуманітарної оцінки під керівництвом ВООЗ відвідала лікарню «Аль-Шифа» на півночі Гази, щоб оцінити ситуацію на місці.

Зазначається, що брак чистої води, палива, ліків, їжі та іншої необхідної допомоги за останні шість тижнів спричинив те, що колись найбільша, найсучасніша та найкраще обладнана лікарня у Газі фактично перестала функціонувати як медичний заклад.

В «Аль-Шифі» залишаються 25 медичних працівників і 291 пацієнт. За останні 2-3 дні кілька пацієнтів померли через припинення медичних послуг. 

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в найбільшій лікарні Сектора Гази «Аль-Шифа».

Між тим, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в суботу, 18 листопада, заявила про розширення операції в опорних пунктах ХАМАСу.

Теги: Ізраїль армія лікарня Сектор Гази ВООЗ

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