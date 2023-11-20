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Армія Ізраїлю виявила у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет

Діана Гасюк
glavcom.ua
Армія Ізраїлю виявила у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет
Зброя, знайдена всередині мечеті в районі Зейтун міста Газа військами ЦАХАЛу
фото: The Times of Israel

У підвалі була виявлена «майстерня для виробництва ракет»

Сили оборони Ізраїлю виявили лабораторію для виготовлення ракет та зброї, а також входи у тунель у мечеті, розташованій в районі Зейтун у місті Газа. Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

«Важливо зрозуміти: мечеть у районі Зейтун використовувалася як лабораторія для виробництва зброї. Наші війська ввійшли у мечеть, провели огляд, переконавшись, що немає жодних пасток. Під час перевірки вони виявили шахту тунелю та сходи», – повідомив він.

За словами Хагарі, в підвалі була виявлена «майстерня для виробництва ракет».

«Терористи виробляють ракети в мечеті. Використовують іслам і символи ісламу для створення терору», – заявив він.

Армія Ізраїлю виявила у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет фото 1
Армія Ізраїлю виявила у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет фото 2
Армія Ізраїлю виявила у мечеті Гази лабораторію з виробництва ракет фото 3

Хагарі додав, що ЦАХАЛ продовжуватиме розкривати факти використання ХАМАСом цивільних об'єктів для терору.

Зейтун - опорний пункт ХАМАС на півдні міста Газа.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові виявили 55-метровий тунель ХАМАСу під найбільшою лікарнею Гази «Аль-Шифа». 

Нагадаємо, найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг. Брак чистої води, палива, ліків, їжі та іншої необхідної допомоги за останні шість тижнів спричинив те, що колись найбільша, найсучасніша та найкраще обладнана лікарня у Газі фактично перестала функціонувати як медичний заклад.

Теги: військові лікарня ХАМАС

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