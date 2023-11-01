Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Болівія стала однією з перших країн, яка розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через його наступ в Газі
фото з відкритих джерел

Болівія виступила проти військового вторгнення Ізраїлю до Сектору Гази

Заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі. Про це пише Reuters.

«Болівія вирішила розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем на знак засудження агресивного ізраїльського військового наступу, що відбувається у Секторі Гази», – сказав Мамані.

Також зазначається, що Колумбія та Чилі вирішили відкликати своїх послів із Ізраїлю для консультацій. Болівія та Чилі закликали до припинення вогню й направлення гуманітарної допомоги до зони конфлікту, додавши, що Ізраїль порушує міжнародне право. А президент Колумбії Густаво Педро назвав ізраїльський наступ «різаниною палестинського народу».

Болівія стала однією з перших країн, яка розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через його наступ в Газі. Болівія в 2009 році вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем, і також у знак протесту проти його дій в Газі. Повноцінні дипвідносини було відновлено лише в 2020 році.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в секторі Гази.

До слова, Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії.

Читайте також: Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
Теги: наступ президент Колумбія Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп різко розкритикував Ізраїль через напад ХАМАСу
12 жовтня, 07:51
За словами Зеленського, Євросоюз для України – не лише економічна безпека, а й мотивація боротися
Вступ в ЄС: Зеленський повідомив, скільки Україні залишилося кроків до початку переговорів
6 жовтня, 20:56
ЦАХАЛ завдав ударів по будинках, де перебували терористи ХАМАС
Нічний удар по ХАМАСу: Ізраїль назвав кількість знищених об’єктів
9 жовтня, 08:12
Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектора Гази під час атаки терористичного угруповання ХАМАС, досі залишається невідомою
Ізраїль назвав єдину умову, за якої дасть електрику Сектору Гази
12 жовтня, 10:20
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
12 жовтня, 19:22
За словами неназваних джерел, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення ХАМАС
Союзники Ізраїлю закликали відкласти вторгнення до Сектору Гази – Bloomberg
20 жовтня, 21:27
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
23 жовтня, 04:30
Бійці ЦАХАЛу звернулися до українських воїнів (відео)
Бійці ЦАХАЛу звернулися до українських воїнів (відео)
26 жовтня, 09:54
Те, що зараз відбувається на фронті – це війна виснаження
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
29 жовтня, 16:36

Політика

Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня
Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
48K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
29K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
7538
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
4880
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Новини

Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Вчора, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту