Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем

Болівія стала однією з перших країн, яка розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через його наступ в Газі

Болівія виступила проти військового вторгнення Ізраїлю до Сектору Гази

Заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Болівія вирішила розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем на знак засудження агресивного ізраїльського військового наступу, що відбувається у Секторі Гази», – сказав Мамані.

Також зазначається, що Колумбія та Чилі вирішили відкликати своїх послів із Ізраїлю для консультацій. Болівія та Чилі закликали до припинення вогню й направлення гуманітарної допомоги до зони конфлікту, додавши, що Ізраїль порушує міжнародне право. А президент Колумбії Густаво Педро назвав ізраїльський наступ «різаниною палестинського народу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Болівія стала однією з перших країн, яка розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через його наступ в Газі. Болівія в 2009 році вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем, і також у знак протесту проти його дій в Газі. Повноцінні дипвідносини було відновлено лише в 2020 році.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в секторі Гази.

До слова, Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії.