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    У світі

    Парапланеристи з України і Великої Британії загинули на змаганнях у Македонії

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    Парапланеристи з України і Великої Британії загинули на змаганнях у Македонії

    Українець Волов після зіткнення приземлився на дереві

    Парапланеристи з України і Великої Британії загинули в результаті зіткнення під час змагань в Македонії. Про це повідомляє The Guardian.

    54-річний Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open в місті Крушево в п'ятницю близько полудня. Волов загинув на місці події, а Пауелл помер в лікарні після спроб реанімації.

    Пауелл був відомим інструктором, який мав багаторічний досвід. За свідченнями очевидців, спортсмени двічі зіткнулися в повітрі. Після першого контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт був «набагато сильнішим».

    Пауелл не відкрив свій запасний парашут і все ще був у свідомості, коли до нього прибули парамедики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра.

    Українець Волов, який не виступав на цих змаганнях, як повідомляється, відкрив свій запасний парашут і приземлився на дереві. Він був мертвий на той час, коли його знайшли рятувальники.

    Джерело: Європейська правда

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