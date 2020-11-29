Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника

27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї

«Укотре імперіалізм і його сіоністські найманці спричинили кровопролиття та смерть іранського науковця», – сказав Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані звинуватив Сполучені Штати Америки та Ізраїль у причетності до скоєного вбивства іранського фізика Мошена Фарізаде.

Відповідне звинувачення Роухані зробив у заяві, поширеній у суботу, 28 листопада, державним телебаченням Ірану.

«Укотре імперіалізм і його сіоністські найманці спричинили кровопролиття та смерть іранського науковця», – сказав Роухані. За його словами, вбивство Фарізаде показує «відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті».

«Його мученицька смерть не зупинить наші досягнення», – запевнив Роухані.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, свою чергою, оголосив вимогу «покарати» причетних до вбивства вченого.

До слова, Євросоюз засудив вбивство іранського ядерника Фарізаде.

Також ООН закликає країни Близького Сходу до стриманості.

Як відомо, у п’ятницю, 27 листопада, в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.

Поранений Фарізаде помер у лікарні від критичних поранень - спершу його підірвали на вибухівці, після чого розстріляли. Західні розвідники розглядали науковця як натхненника та керівника програми ядерного озброєння.

Згодом Тегеран звинуватив Ізраїль у причетності до вбивства «батька іранської бомби».

Як відомо, у 2018 році прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, розповідаючи про ядерну програму Ірану, наголосив на значущості в ній фігури Мошена Фарізаде. Наразі ніхто не бере відповідальності за вбивство науковця-ядерника.

Відносини між країнами перебувають у напрузі з 1990-х років, відколи Іран почав розробку балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю.