Парламентські вибори у Казахстані: партії Назарбаєва пророкують 70% голосів

Вибори в Мажиліс – перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з поста президента

До нижньої палати парламенту проходять три партії. Усі лояльні до чинної влади

За даними екзитполу на парламентських виборах у Казахстані лідирує партія «Нур Отан» колишнього президента країні Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з опитуванням, проведеним казахстанським інститутом «Громадська думка», провладна партія «Нур Отан», яку очолює Назарбаєв, набирає понад 70% голосів виборців.

До нижньої палати парламенту проходять ще дві партії – «Ак жол» та Народна партія –колишня Комуністична народна партія. Ці, лояльні до влади партії, представлені і в нинішньому складі Мажилісу.

Голосування проходило на тлі затримань десятків активістів, які закликали до бойкоту виборів, щонайменше у трьох великих містах, включаючи столицю Нур-Султан. Повідомлялося, що там також декілька активістів були викрадені зі своїх будинків. Надходили повідомлення і про блокування інтернету в Алмати, факти недопуску на дільниці незалежних спостерігачів.

За попередніми данини, на недільних протестах в Казахстані затримали близько 100 представників незареєстрованої «Демократичної партії Казахстану» і руху «Оян, Казахстан».

Вибори в Мажиліс – перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з поста президента і вступу на посаду Касима-Жомарта Токаєва в 2019 році. Попри офіційний відхід від влади, Назарбаєв зберігає вплив на політику країни. Він є головою Ради безпеки країни і користується майже необмеженими повноваженнями і недоторканністю як лідер нації.