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    У світі

    Парламентські вибори у Казахстані: партії Назарбаєва пророкують 70% голосів

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    Вибори в Мажиліс &ndash; перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з поста президента - Парламентські вибори у Казахстані: партії Назарбаєва пророкують 70% голосів
    Вибори в Мажиліс – перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з поста президента

    До нижньої палати парламенту проходять три партії. Усі лояльні до чинної влади

    За даними екзитполу на парламентських виборах у Казахстані лідирує партія «Нур Отан» колишнього президента країні Нурсултана Назарбаєва.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Згідно з опитуванням, проведеним казахстанським інститутом «Громадська думка», провладна партія «Нур Отан», яку очолює Назарбаєв, набирає понад 70% голосів виборців.

    До нижньої палати парламенту проходять ще дві партії – «Ак жол» та Народна партія –колишня Комуністична народна партія. Ці, лояльні до влади партії, представлені і в нинішньому складі Мажилісу.

    Голосування проходило на тлі затримань десятків активістів, які закликали до бойкоту виборів, щонайменше у трьох великих містах, включаючи столицю Нур-Султан. Повідомлялося, що там також декілька активістів були викрадені зі своїх будинків. Надходили повідомлення і про блокування інтернету в Алмати, факти недопуску на дільниці незалежних спостерігачів.

    За попередніми данини, на недільних протестах в Казахстані затримали близько 100 представників незареєстрованої «Демократичної партії Казахстану» і руху «Оян, Казахстан».

    Вибори в Мажиліс – перші після відходу Нурсултана Назарбаєва з поста президента і вступу на посаду Касима-Жомарта Токаєва в 2019 році. Попри офіційний відхід від влади, Назарбаєв зберігає вплив на політику країни. Він є головою Ради безпеки країни і користується майже необмеженими повноваженнями і недоторканністю як лідер нації.

    Теги: вибори Казахстан партії політика Нурсултан Назарбаєв парламент
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