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    Казахстан хоче виготовляти власну вакцину

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    <p>Раніше Казахстан повідомляв про намір випускати російську вакцину в Караганді </p> - Казахстан хоче виготовляти власну вакцину

    Раніше Казахстан повідомляв про намір випускати російську вакцину в Караганді

    Фото з відкритих джерел

    В Нур-Султані готові також випускати російський препарат, але сподіваються закупити європейський

    Казахстанські урядовці озвучили плани випуску власної вакцини проти коронавірусу. За їх словами, це повʼязано з тим, що вакцину виробництва компаній Pfizer/BioNTech тут не розраховують отримати раніше другого півріччя 2021 року.

    Як повідомляє Радіо Азаттик, про про останні переговори з компанією Pfizer на своєму брифінгу розповів міністр охорони здоров'я країни Олексій Цой.

    «В цілому попередньо було запропоновано, що дана вакцина може з'явитися в Казахстані не раніше другого півріччя. Ми попросили максимально прискоритися, щоб ми могли отримати цю вакцину в Казахстані. Але наразі нам заявляли, що не раніше другого півріччя 2021 року», – сказав він.

    Дані щодо вартості вакцини, за словами Цоя, у Pfizer обіцяли надати на початку цього року.

    Тим часом у МОЗ Казахстану нагадали, що є конкретні терміни й плани щодо реалізації вакцин казахстанського і російського виробництв. Минулого тижня в Міністерстві охорони здоров'я доповіли, що казахстанська вакцина від COVID-19 показала за результатами двох фаз випробувань «високу ефективність у 96%».

    «У нас є великі надії на казахстанську вакцину, вона йде на рівні провідних вакцин і входить у число 12 вакцин, які зараз перебувають на третій фазі. Ми зараз бачимо, що наша вакцина високоефективна», – заявив Цой. Він також додав, що високих показників казахстанська вакцина домоглася завдяки інституту, який «був одним з ключовим в Радянському Союзі з вивчення біобезпеки», а також «завдяки докторам наук, які протягом десятилітті працюють».

    Раніше казахстанське Міністерство охорони здоров'я повідомило, що російську вакцину випускатимуть у Караганді.

    Сьогодні голова українського держпідприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов висловився проти закупівлі російського препарату. «Покладатися на державну російську організацію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни, це невігластво як мінімум», – вважає він.

    Теги: Казахстан вакцинація коронавірус Арсен Жумаділов
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