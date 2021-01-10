Протести проти клану Назарбаєва почались у Казахстані

В Алматі учасники акцій блоковані силами поліції

Кілька десятків учасників акції на підтримку бойкоту виборів до нижньої палати парламенту Казахстану затримано поліцією.

Вибори проходять сьогодні, 10 січня по всій країні. Як повідомляє DW, цього ж дня у місті Алмати протестувальники вийшли на акцію, на якій закликають до їх бойкоту і виступають проти впливу Нурсултана Назарбаєва на політику після його відставки з посади президента. Затримано вже кілька десятків людей, їх саджають у автозаки, йдеться приблизно про 30 арештів, уточнює агенція DPA.

За даними «Інтерфаксу», затримані, ймовірно, є представниками руху «Оян, Казахстан» (Прокидайся, Казахстане). Вони намагалися пробитися до основної маси мітингувальників, які перебувають в оточенні бійців спеціального відділу швидкого реагування.

У цьому протесті беруть участь представники руху «Оян, Казахстан» та політсили «Демократична партія Казахстану» на чолі з її лідером Жанболатом Мамаєм. Мітингувальники скандують «Бойкот!». Між тим підходи до площі, де проходить протест, і сама площа оточені силовиками. На інших вулицях Алмати також затримують протестувальників.

Всього в країні зареєстровано 11,9 мільйона виборців. Цього разу до участі на парламентські вибори було допущено п'ять партій. Вони мають подолати семивідсотковий бар'єр, щоб увійти до парламенту. При цьому Соціал-демократична партія бойкотувала голосування. Крім того, за останні кілька тижнів були заарештовані десятки активістів.

Очікується, що перемогу на цих виборах здобуде правляча партія «Нур Отан». Її головою є Нурсултан Назарбаєв. Він очолював Казахстан з 1991 року. 19 березня 2019 року Назарбаєв заявив, що йде у відставку, та оголосив своїм наступником спікера сенату Касим-Жомарта Токаєва. Після відставки Назарбаєв продовжує очолювати Раду безпеки і «Нур Отан».

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