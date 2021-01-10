Протести у Казахстані: силовики затримали майже сотню активістів

Люди вийшли на підтримку бойкоту виборів до нижньої палати парламенту Казахстану

На недільних протестах в Казахстані затримали близько 100 представників незареєстрованої «Демократичної партії Казахстану» і руху «Оян, Казахстан».

Про це повідомляє видання vlast.kz.

Відзначається, що учасники протесту зібралися на площі «Астана» в Алмати. Спочатку затримали від 30 до 40 осіб.

Крім того, 70 представників Демпартії і не менше 20 учасників руху «Оян, Казахстан» заблокували на вулиці Сатпаєва, між проспектами Достик і Назарбаєва.

До заблокованих СОБРом учасників руху спробували прорватися два десятки молодих людей. Вони намагалися прорвати оточення, проте в підсумку всіх учасників групи – 21 людину – затримали правоохоронці.

Зазначено, що затримували й тих, хто підходив до палацу «Жастар». Тут протестуючим фактично не дали зібратися.

Як повідомлялося 10 січня, у Казахстані почалися протести проти клану Назарбаєва. Люди вийшли на підтримку бойкоту виборів до нижньої палати парламенту Казахстану.

Очікується, що перемогу на цих виборах здобуде правляча партія «Нур Отан». Її головою є Нурсултан Назарбаєв. Він очолював Казахстан з 1991 року. 19 березня 2019 року Назарбаєв заявив, що йде у відставку, та оголосив своїм наступником спікера сенату Касим-Жомарта Токаєва. Після відставки Назарбаєв продовжує очолювати Раду безпеки і «Нур Отан».

Як повідомлялося раніше, влада Казахстану прийняла рішення остаточно скасувати смертну кару.

Крім цього керівництво країни збирається виготовляти власну вакцину проти коронавірусу.