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    У світі

    Протести у Казахстані: силовики затримали майже сотню активістів

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    <p>Затримання активістів в Алмати</p> - Протести у Казахстані: силовики затримали майже сотню активістів

    Затримання активістів в Алмати

    Фото: vlast.kz

    Люди вийшли на підтримку бойкоту виборів до нижньої палати парламенту Казахстану

    На недільних протестах в Казахстані затримали близько 100 представників незареєстрованої «Демократичної партії Казахстану» і руху «Оян, Казахстан».

    Про це повідомляє видання vlast.kz.

    Відзначається, що учасники протесту зібралися на площі «Астана» в Алмати. Спочатку затримали від 30 до 40 осіб.

    Крім того, 70 представників Демпартії і не менше 20 учасників руху «Оян, Казахстан» заблокували на вулиці Сатпаєва, між проспектами Достик і Назарбаєва.

    До заблокованих СОБРом учасників руху спробували прорватися два десятки молодих людей. Вони намагалися прорвати оточення, проте в підсумку всіх учасників групи – 21 людину – затримали правоохоронці.

    Зазначено, що затримували й тих, хто підходив до палацу «Жастар». Тут протестуючим фактично не дали зібратися.

    Як повідомлялося 10 січня, у Казахстані почалися протести проти клану Назарбаєва. Люди вийшли на підтримку бойкоту виборів до нижньої палати парламенту Казахстану.

    Очікується, що перемогу на цих виборах здобуде правляча партія «Нур Отан». Її головою є Нурсултан Назарбаєв. Він очолював Казахстан з 1991 року. 19 березня 2019 року Назарбаєв заявив, що йде у відставку, та оголосив своїм наступником спікера сенату Касим-Жомарта Токаєва. Після відставки Назарбаєв продовжує очолювати Раду безпеки і «Нур Отан».

    Як повідомлялося раніше, влада Казахстану прийняла рішення остаточно скасувати смертну кару.

    Крім цього керівництво країни збирається виготовляти власну вакцину проти коронавірусу.

    Теги: акція Казахстан арешт партії політика протест Нурсултан Назарбаєв
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