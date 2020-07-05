Партія прем'єр-міністра Хорватії перемагає на парламентських виборах



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Прем'єр Хорватії Андрей Пленкович задоволений попередніми результатами

Партія Пленковича отримує 62 місця у парламенті, що на 19 мандатів більше, чим здобуває опозиційна коаліція

Ввечері 5 липня у Хорватії завершилося голосування на парламентських виборах. Партія HDS прем'єр-міністра Андрея Пленковича заявила про задоволення попередніми результатами.

Про це повідомляє Jutarnji list.

За попередніми результатами голосування, партія Пленковича отримує 62 місця у парламенті, що на 19 мандатів більше, чим здобуває опозиційна коаліція Restart, яку очолює Соціал-демократична партія Давора Бернардіча.

Третю позицію в парламентських перегонах займає партія DP на чолі зі співаком та підприємцем Мірославом Шкоро. Партія DP отримує 14 місць у парламенті.

Решту мандатів ділять між собою партії Most (вісім), Možemo (вісім), Ssip/PAm./Fok (три) та HNS (один).

Нагадаємо, 18 травня депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

До слова, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі.

Також повідомлялося, що у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.