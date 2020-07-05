У Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат



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Документи на реєстрацію кандидатом у президенти подали сім осіб, шестеро з них опозиціонери

Реєстрація кандидатів у президенти триватиме з 5 до 14 липня

У Білорусі сьогодні, 5 липня, розпочалася реєстрація кандидатів у президенти, що триватиме до 14 числа цього місяця Про це повідомляє БелаПАН.

Зазначається, що документи на реєстрацію кандидатами в президенти, головними з яких є достовірні 100 тис. підписів від громадян Білорусі, подали семеро осіб: Віктор Бабарико, Валерій Цепкало, Світлана Тихановська, Сергій Черечень, Ганна Канопацька, Андрій Дмитрієв і незмінний з 1994 року глава держави Олександр Лукашенко,

«Усі вони, окрім Лукашенка, представляють опозиційні сили», - йдеться у повідомленні.

Білоруський Центрвиборчком оприлюднив відомості про кількість прийнятих підписів за висунення кандидатів в президенти.

У Лукашенка визнані дійсними 1 939 572 підписів, тоді як керівник його виборчого штабу Михайло Орда повідомив, що загалом зібрано близько 2 млн підписів.

У Бабарико дійсними визнано 165 744 підпис. Його штаб заявляв, що зібрано майже 435 тисяч підписів, але з об'єктивних причин здано 365 тис.

У Канопацької визнано дійсними 146 588 підписів, хоча сама вона заявляла журналістам, що подала трохи більше 110 тис.

У Черечня ЦВК визнала дійсними 143.109 підписів, у Дмитрієва - 106 841.

У Світлани Тихановської визнали 104 757 підписів, у Цепкало - 75 249 підписів.

Сам претендент заявляв про надання 160 тис. при зібраних 200 тис. підписів.

Незважаючи на те, що у відомого у Європі та США білоруського IT-розробника, підприємця Валерія Цепкало після перевірки "справжніми" визнані менше 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації, ЦВК буде розглядати його заяву на реєстрацію кандидатом в президенти. Як пояснила БелаПАН, голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина, це пов'язано з тим, що Цепкало подав документи на реєстрацію одним з першим, ще до завершення перевірки зданих підписів.

Перед цим, нагадаємо, з'явилася новина з посиланням на білоруську ЦВК щодо начебто недопущення Цепкала до виборів через ускладення з підписами.

Претендент на посаду президента, який зібрав більше всіх підписів після Олександра Лукашенка, - колишній голова правління «Бєлгазпромбанка» (де-юре філії російського «Газпромбанку», що дало підстави Лукашенку та його оточення заявляти про російське втручання у вибори президента Білорусі) Віктор Бабарико - зараз знаходиться в СІЗО КДБ. Він був затриманий 18 червня за підозрою в скоєнні ніби як економічних злочинів.

Лукашенко публічно заявив, що перевірка діяльності банку, яким до виборчої кампанії керував Бабарико, проводиться за його особистим дорученням. При цьому чинний глава держави стверджував, що жодного політичного підґрунтя у справі немає. Сам Бабарика пов'язав відбувається зі своєю політичною діяльністю.

«Міжнародна амністія» визнала Віктора Бабарика та його затриманих однодумців політичними в'язнями. Окрім того, під варту узято сина банкіра Едуарда Бабарико.

Світлана Тихановська є дружиною не допущеного до виборів харизматичного відеоблогера, «народного героя» Сергія Тихановського, з подачі якого набули популярності головні меми виборів-2020 у Білорусі («Саша 3%», «Стоп, тарган!» і «капцева революція»). Він теж перебуває за ґратами.

Окрім Бабарико й Тихановського у слідчих ізоляторах знаходяться й впливові лідері протестного руху Микола Статкевич і Павло Северинець, а також активісти компанії «Європейська Білорусь», журналісти і блогери. Перелік політв'язнів наразі нараховує 17 осіб й продовжує зростати.

При цьому активність невдоволеної Лукашенком частини виборів (особливо, у білоруській діаспорі), за спостереженнями як білоруських політологів, так і іноземних оглядачів, є надзвичайно високою.

Як вважає генеральний секретар міжнародної організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар, «Білорусь знаходиться на порозі вирішального поворотного моменту в своїй історії».

Голосування у першому (й, у випадку недопущення сильних кандидатів від опозиції та звичних для режима Лукашенка масових фальстфікацій, не виключено, що єдиному) турі президентських виборів призначено на 9 серпня.

До відома, у Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. Він скаржився на іноземне втручання в передвиборчу кампанію з боку іноземних «ляльководів».

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.