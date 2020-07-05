У Хорватії проходять парламентські вибори



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Вибори відбуваються за пропорційною системою з 5% бар'єром для політичних партій та блоків

Хорвати обирають новий склад парламенту, що керуватиме країною наступні чотири роки

У Хорватії сьогодні, 5 липня, проходять парламентські вибори. Про це повідомляє «Балканський оглядач».

Зазначається, хорвати обирають новий склад парламенту, що формуватиме новий уряд та фактично керуватиме країною наступні чотири роки.

Вибори відбуваються за пропорційною системою, із 5% бар'єром для політичних партій та блоків. До парламенту обирають 151 депутата. Участь у них беруть 192 списки політичних сил із понад 2600 кандидатами. Головні учасники перегонів:

- Хорватський демократичний союз (HDZ) нинішнього прем'єр-міністра Андрея Пленковича,

- блок Restart на чолі із Соціал-демократичною партією (SDP) із лідером Давором Бернадичем (SDP представляє нинішній президент країни Зоран Міланович),

- Domovinski pokret (Вітчизняний рух) співака Мирослава Шкоро,

- центристська партія «Мост»,

- зелено-ліва платформа Možemo!,

- коаліція на чолі із партією Živi zid («Жіва стіна»).

У Хорватії та в 42 країнах за кордоном відкрито 6999 виборчих дільниць, які відкриються о 7 ранку та закриються о 19 годині вечора.

У зв’язку з епідемією коронавірусу, на дільницях діють заходи безпеки: люди повинні бути у масках, регулярно здійснювати дезінфекцію та дотримуватися дистанції 1,5 метри. Виборці, які заходять на дільницю, повинні продезінфікувати руки. Рекомендується приходити із власною кульковою ручкою.

Як повідомлялося, лише у п’ятницю остаточно вирішили питання з голосуванням хворих на коронавірус та людей з підозрою на Covid-19: вони зможуть голосувати через довірену особу за спеціальною процедурою.

Нагадаємо, 18 травня депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

До відома, Хорватія посилила карантинні обмеження для громадян сусідніх країн.