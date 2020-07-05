Репер Каньє Вест вирішив балотуватися в президенти США
Музиканта вже підтримав Ілон Маск
Американський репер Каньє Вест планує приєднатися до президентських перегонів у США і заявив про те, що балотується в президенти. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
«Ми повинні виконати дану Америкою обіцянку, вірячи в бога, об’єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні.
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020
До виборів, запланованих на 3 листопада, залишається менше 4 місяців. На момент написання публікації жоден із політиків не прокоментував заяву Веста. Але повну підтримку реперу вже пообіцяв глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.
Музикант вже не вперше заявляє про те, що планує обійняти вищу державну посаду. Вест повідомляв про намір брати участь у виборах 2020 року на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у 2015 році. Водночас Вест відноситься до небагатьох американських діячів культури, які відкрито висловлювалися на підтримку президента Трампа.
Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп, який вже заявив про участь у президентських перегонах, останнім часом користується меншою популярністю серед учасників опитувань громадської думки, ніж його суперник Джозеф Байден.
Нагадаємо, Нагадаємо, що рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становить 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримує лише 36% виборців. Так, Байден обходить Трампа на 14%.
Як повідомлялося, суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею.