Репер Каньє Вест вирішив балотуватися в президенти США

Музиканта вже підтримав Ілон Маск

Американський репер Каньє Вест планує приєднатися до президентських перегонів у США і заявив про те, що балотується в президенти. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Ми повинні виконати дану Америкою обіцянку, вірячи в бога, об’єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION