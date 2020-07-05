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    У світі

    Репер Каньє Вест вирішив балотуватися в президенти США

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    Музикант вже не вперше заявляє про те, що планує обійняти вищу державну посаду - Репер Каньє Вест вирішив балотуватися в президенти США
    Музикант вже не вперше заявляє про те, що планує обійняти вищу державну посаду

    Музиканта вже підтримав Ілон Маск

    Американський репер Каньє Вест планує приєднатися до президентських перегонів у США і заявив про те, що балотується в президенти. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Ми повинні виконати дану Америкою обіцянку, вірячи в бога, об’єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні.

    До виборів, запланованих на 3 листопада, залишається менше 4 місяців. На момент написання публікації жоден із політиків не прокоментував заяву Веста. Але повну підтримку реперу вже пообіцяв глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

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    Музикант вже не вперше заявляє про те, що планує обійняти вищу державну посаду. Вест повідомляв про намір брати участь у виборах 2020 року на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у 2015 році. Водночас Вест відноситься до небагатьох американських діячів культури, які відкрито висловлювалися на підтримку президента Трампа.

    Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп, який вже заявив про участь у президентських перегонах, останнім часом користується меншою популярністю серед учасників опитувань громадської думки, ніж його суперник Джозеф Байден.

    Нагадаємо, Нагадаємо, що рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становить 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримує лише 36% виборців. Так, Байден обходить Трампа на 14%.

    Як повідомлялося, суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею.

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