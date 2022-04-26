Пасажирські літаки почали облітати Молдову

Останній на цей момент літак вилетів із Кишинева о 9:50

У небо над Молдовою перестали залітати пасажирські літаки світових авіакомпаній. Про це свідчать дані порталу flightradar24.

Згідно цими даними, зараз над територією Молдови немає жодного пасажирського літака.

Останнім вилетів з території цієї країни пасажирський літак Airbus A321-231 турецької авіакомпанії Turkish Airlines. Він здійснює політ за маршрутом Кишинів – Стамбул.

Із молдовської столиці літак відправився о 9:50.

Портал flightradar24 показував, що у аеропорту Кишинева перебував ще один літак, але він не збирався здійснювати виліт, а згодом взагалі зник з радарів.

Тож зараз у молдовському повітряному просторі не зафіксований жоден пасажирський літак.

Нагадаємо, що, за неофіційною інформацією, на території Молдови, відомій як «Придністров’я», сталися вибухи – зокрема, і на військовому аеродромі біля адміністративного центру «Придністров’я» Тирасполя.