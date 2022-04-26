У Придністров’ї потужні вибухи: підірвано вишки (відео)

Окупована Росією території Молдови, відома як «Придністров’я», лишилася без російського радіо

У «Придністровській Молдавській Республіці» сьогодні, 26 квітня, прогриміли вибухи. Про це пише місцевий Telegram-канал «Приднестровец».

Спочатку з’явилася інформація про вибух на території радіоцентру у молдавському місті Маяк, яке контролює невизнане проросійське «Придністров’я».

У селищі Маяк розташовується «Придністровський радіотелецентр» (ПРТЦ), який у радянський час безпосередньо підпорядковувався радіостанції СРСР «Маяк» і 1971 року був її структурним елементом. Радіоцентр здійснював трансляцію програм не тільки на територію Радянського Союзу та на найближчі соціалістичні країни та на віть на радянські полярні станції. Згідно, з відкритими даними, молдовський радіоцентр вважався одним з найпотужніших в СРСР.

Після Придністровської війни 1991 року радіоцентр транслював придністровські програми, а також російських програми, призначених для слухачів із Молдови, України та деяких інших країн.

За інформацією очевидців, вишки радіоцентру атакував безпілотник.

Пізніше з’явилися фото, які підтверджують знищення радіовишок.

Крім того, придністровські ресурси заявляють про атаку на військовий аеродром, що розташований поблизу столиці невизнаного утворення, Тирасполя.

Зазначається, що вибухи на аеродромі сталися уночі, хоча за кілька годин до повідомлення цей же Telegram-канал заявляв, нібито ніч у «Придністров’ї» пройшла спокійно.

Нагадаємо, учора, 25 квітня, стало відомо, що у «Придністров’ї» пролунали вибухи біля будівлі місцевого «міністерства держбезпеки».