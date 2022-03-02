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    У Молдові радянський танк перефарбували у синьо-жовті кольори (фото)

    У Молдові радянський танк перефарбували у синьо-жовті кольори (фото)
    фото: glavcom.ua

    Пам'ятник знаходиться на межі двох країн

    У Молдові на румунсько-молдовському кордоні перефарбували радянський танк у кольори прапора України. Про це повідомляє «Главком».

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    У Молдові радянський танк перефарбували у синьо-жовті кольори (фото)
    У Молдові радянський танк перефарбували у синьо-жовті кольори (фото)
    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, у Молдові заблокували сайт «Sputnik Молдова» (sputnik.md) за поширення інформації, яка розпалює ненависть на війні в умовах надзвичайного стану, також заблоковано сайт gagauznews.md.

    Раніше, Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення Путіна в Україну.

    24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну.

    Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.

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    Теги: Молдова війна Румунія прапор пам'ятник
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    У Молдові радянський танк перефарбували у синьо-жовті кольори (фото)