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    У Молдові заблокували проросійські пропагандистські сайти

    документ
    У Молдові заблокували проросійські пропагандистські сайти
    фото з відкритих джерел

    Сайти розпорядилися заблокувати за поширення інформації, що розпалює ненависть та війну

    У Молдові заблокували сайт «Sputnik Молдова» (sputnik.md) за поширення інформації, яка розпалює ненависть на війні в умовах надзвичайного стану, також заблоковано сайт gagauznews.md.

    26 лютого директор Служби розвідки та безпеки видав наказ, який передбачає блокування в режимі надзвичайного стану двох джерел онлайн-контенту, промоутерів інформації, що розпалюють ворожнечу та війну. Таким чином, портали www.sputnik.md та www.gagauznews.md мають бути припинені.

    Розпорядження, що містить обов'язкові вказівки, надіслано до Національного реєстратора домену вищого рівня «md» та провайдерам мережевих та/або електронних комунікаційних послуг, щоб відповідно до законодавства заблокувати негайний доступ молдавських користувачів до згаданих джерел..

    Нет описания.

    Раніше, Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення Путіна в Україну.

    24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну.

    Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.

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    Теги: Росія санкції Молдова наказ Майя Санду
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    У Молдові заблокували проросійські пропагандистські сайти