Пашинян став єдиним кандидатом у прем'єри Вірменії

Пашиняна на посаду висунули три партії парламенту

Опозиційний вірменський лідер Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем'єр-міністра країни. Про це пише Aysor з посиланням на прес-службу Національних зборів Вірменії. Пашиняна як претендента на посаду висунули три партії парламенту, і до моменту завершення подачі заяв опозиціонер був єдиним учасником



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Вірменський опозиціонер Нікол Пашинян

Пашиняна на посаду висунули три партії парламенту

Опозиційний вірменський лідер Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем'єр-міністра країни.

Про це пише Aysor з посиланням на прес-службу Національних зборів Вірменії.

Пашиняна як претендента на посаду висунули три партії парламенту, і до моменту завершення подачі заяв опозиціонер був єдиним учасником позачергових виборів уряду.

Нагадаємо, парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.