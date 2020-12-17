Пентагон заявив, що Росія випробувала протисупутникову ракету

За даними американських військових, росіяни продемонстрували два зовсім різних типи космічної зброї

Космічне командування США заявило, що Росія випробувала протисупутникову ракету прямого перехоплення.

Про це йдеться в заяві відомства.

Це випробування стало частиною масштабної програми, в рамках якої російська сторона розробляє і розміщує на землі й орбіті космічну зброю. Такий крок суперечить офіційним запевненням російського керівництва про те, що воно прагне запобігти мілітаризації космосу, йдеться в заяві.

У Пентагоні не повідомили, коли саме був проведений тест. Згідно з даними «Голосу Америки», який посилається на оповіщення для російського повітряного простору, випробування відбулося в середу.

За повідомленням, мобільна система протиракетної оборони А-235 «Нудоль» запустила перехоплювач за 800 кілометрів на північ від Москви – втім, без націлювання на космічний об’єкт. Російська влада про випробування не повідомляла, а офіційні ЗМІ повідомили тільки про американську реакцію.

Голова Космічного командування США генерал Джон Реймонд назвав подію доказом «лицемірства пропаганди Росією пропозицій із контролю над космічними озброєнням». Тестування подібних систем означає, що загрози для космічних систем США і їхніх союзників продовжують рости, впевнені в Пентагоні.

Там звернули увагу на те, що ця ситуація показує, наскільки своєчасним було формування Космічного командування США як окремої структури, покликаної забезпечувати захист Америки та її союзників від ворожих дій у космосі.

За даними американських військових, росіяни продемонстрували два зовсім різних типи космічної зброї: неодноразово випробуваний кінетичний перехоплювач, здатний із землі знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, а також спеціальну протисупутникову систему, що базується на орбіті. Остання була випробувана двічі – в 2017 і 2020 році, заявили у Вашингоні.

Головна проблема, якою стурбовані в США, полягає в тому, що в разі ураження супутник розколеться на сотні і тисячі уламків. Це призведе до забруднення навколоземного космічного простору до такої міри, що він стане непридатним для функціонування комерційних орбітальних апаратів. Результатом стануть «катастрофічні наслідки для глобальної економіки», заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

У своєму твіттері він назвав російські випробування «кричущим» порушенням Росією своїх зобов’язань і повідомив про те, що США проінформували союзників по НАТО про дії російських військових.

У липні США і Британія звинуватили Москву в проведенні космічних стрільб. Стверджувалося, що один російський супутник запустив снаряд в інший. У серпні 2018 року в Вашингтоні висловлювали стурбованість через підозрілі маневри російського супутника-інспектора, який зблизився з американським.