Спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури

Для розслідування злому сформована єдина координаційна група з кібербезпеки (UCG)

Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США.

Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Про це йдеться в їхній спільній заяві.

Для розслідування злому сформована єдина координаційна група з кібербезпеки (UCG).

«Це ситуація, що розвивається, і, хоча ми продовжуємо працювати над тим, щоб в повній мірі зрозуміти масштаби цієї кампанії, ми знаємо, що ця кібератака торкнулася мережі всередині федерального уряду», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.