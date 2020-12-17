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    У світі

    У США обмежать кількість квитків на інавгурацію Байдена

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    У США обмежать кількість квитків на інавгурацію Байдена - У США обмежать кількість квитків на інавгурацію Байдена
    У США обмежать кількість квитків на інавгурацію Байдена

    Квиток не може бути переданий іншим особам

    Кількість запрошень на майбутню в січні 2021 церемонію вступу на посаду 46-го президента США Джозефа Байдена буде різко скорочено у зв'язку з пандемією.

    Про це оголосив спільний комітет Сенату і Палати представників Конгресу США з інавгураційних церемоній.

    Через пандемію коронавірусу комітет прийняв рішення обмежити число почесних гостей на інавгурації Байдена 20 січня.

    Бути присутнім в цей день безпосередньо на Капітолійському пагорбі зможе приблизно стільки ж осіб, скільки слухає в стінах Конгресу традиційне щорічне звернення президента США «Про становище країни».

    У минулі часи спільний комітет верхньої та нижньої палат Конгресу з інавгураційних церемоній традиційно поширив би 200 тис. квитків на урочистості на Капітолії.

    Але в 2021 році буде запрошений тільки член Конгресу 117-го скликання та один його або її гість. Квиток не може бути переданий іншим особам.

    Також було поширено попередження про скорочення числа журналістів, яких акредитують для освітлення інавгурації Байдена.

    Раніше комітет з інавгурації обраного президента Джо Байдена звернувся до американців з проханням залишатися вдома в день церемонії, яка запланована на 20 січня.

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

    Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

    За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

    Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

    Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

    Теги: США Джозеф Байден вибори президент інавгурація квиток
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