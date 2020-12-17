У США обмежать кількість квитків на інавгурацію Байдена
Квиток не може бути переданий іншим особам
Про це оголосив спільний комітет Сенату і Палати представників Конгресу США з інавгураційних церемоній.
Через пандемію коронавірусу комітет прийняв рішення обмежити число почесних гостей на інавгурації Байдена 20 січня.
Бути присутнім в цей день безпосередньо на Капітолійському пагорбі зможе приблизно стільки ж осіб, скільки слухає в стінах Конгресу традиційне щорічне звернення президента США «Про становище країни».
У минулі часи спільний комітет верхньої та нижньої палат Конгресу з інавгураційних церемоній традиційно поширив би 200 тис. квитків на урочистості на Капітолії.
Але в 2021 році буде запрошений тільки член Конгресу 117-го скликання та один його або її гість. Квиток не може бути переданий іншим особам.
Також було поширено попередження про скорочення числа журналістів, яких акредитують для освітлення інавгурації Байдена.
Раніше комітет з інавгурації обраного президента Джо Байдена звернувся до американців з проханням залишатися вдома в день церемонії, яка запланована на 20 січня.
14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.
Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.
За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.
Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.
Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.
Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).