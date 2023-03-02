Перебування в Польщі для українських біженців: що змінилося з березня

«Главком» зібрав нововведення березня для українців у Польщі

У Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для переселенців із України, які вимушено шукали прихисток через війну. Умови стали дещо жорсткішими. «Главком» проаналізував головні зміни цього місяця, які торкнуться українців у Польщі.

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Статус PESEL UKR

З березня статус PESEL UKR стане обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі, на його оформлення буде надаватися лише 30 днів.

PESEL UKR – це особливий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, а також дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.

Від початку війни особи, які приїжджали до Польщі, могли оформлювати PESEL UKR за бажанням. Перебувати на території Польщі можна було і без цього документа, тому не всі біженці оформлювали цей статус. Оформити його можна було протягом 90 днів від дати перетину кордону.

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Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Проте після повернення до Польщі його можна буде поновити, а також знову відновити право на отримання соцдопомоги. Для того, щоб контролювати перетин українцями польського кордону органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби відповідну інформацію.

Оплата за житло

Від березня біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, повинні будуть платити за житло у розмірі 50% від вартості, але не більше, ніж 40 злотих за добу. А від травня, якщо термін перебування громадян України перевищить 180 днів, розмір оплати ще збільшиться – 75%, але не більше, ніж 60 злотих за добу.

Не будуть оплачувати житло такі категорії українців:

особи з інвалідністю;

пенсіонери та ті, хто потребує догляду;

вагітні жінки; особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

За програмою «40+» забезпечується проживання та харчування українських переселенців. Громадяни Польщі, які прихистили українців, отримували компенсацію від держави у розмірі 40 злотих за добу 120 днів із моменту першого в’їзду біженців у країну.

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Визнання електронного документа

Зміни також передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl, як документа на легальне перебування біженців у Польщі. Цей документ, разом із закордонним паспортом, дозволить українцям багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи. Це також дасть можливість відвідувати інші країни світу.

Біженці зможуть легально перебувати у Польщі протягом 1,5 року – до 24 серпня цього року.