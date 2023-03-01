Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73

Міноборони внесло зміни в наказ 73 щодо взаємодії зі ЗМІ під час воєнного стану

Тепер керівники та командири оперативно-стратегічних угруповань військ самі визначатимуть зони для перебування представників ЗМІ

Акредитація журналістів здійснюватиметься тільки на строк до шести місяців, і для перебування медійників на фронті відтепер передбачено три зони.

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Такі зміни 27 лютого внесено до наказу №73 Головнокомандувача Збройних сил України щодо взаємодії зі ЗМІ під час воєнного стану.

Журналістів, які мають дійсні прескартки акредитації від Збройних сил України зразка минулого року, допускатимуть до роботи в районах ведення бойових дій до 1 травня 2023 року.

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Зміни, зокрема, були внесені в додатки 1 «Алгоритм роботи з акредитованими представниками засобів масової інформації під час дії правового режиму воєнного стану» та 3 «Порядок акредитації представників засобів масової інформації під час дії правового режиму воєнного стану».

Згідно зі змінами:

Запроваджено прескарту нового зразка зі строком дії до шести місяців. Попередні прескарти будуть дійсні до 1 травня 2023 року – саме до цього терміну допускатимуть до роботи в районах ведення бойових дій представників ЗМІ, які мають дійсні прескарти Збройних Сил України зразка 2022 року.

Тепер керівники та командири оперативно-стратегічних угруповань військ самі визначатимуть зони для перебування представників ЗМІ в районі відповідальності. Передбачено три зони: зелена (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю або іншої, визначеної командиром посадової особи), жовта (дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ лише в супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю або іншої, визначеної командиром посадової особи) та червона (робота акредитованих представників ЗМІ заборонено).

Тепер робитимуть ще більше скан-копій паспорта – раніше вимагалося перших дві сторінки, тепер перших три.

Управління зв’язків із громадськістю ЗСУ надаватиме доступ до списку акредитованих представників ЗМІ на відповідний запит представникам Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної міграційної служби України, Управлінню державної охорони України.

Відтепер відповідні підрозділи ЗСУ, які моніторять та аналізують інформаційний простір, мають у найкоротші терміни надавати результати моніторингу та аналізу матеріалів українських та іноземних ЗМІ щодо діяльності сил оборони України до Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

Роботу гарячої лінії для перевірки стану акредитації представників ЗМІ здійснюють відповідні підрозділи Національної поліції України.

Введено заборону на використання додаткових акредитацій, окрім визначеної цим наказом.

Визначено, що цей наказ втрачає чинність із припиненням чи скасуванням режиму воєнного стану.

Також у наказі доповнено перелік інформації не для розголошення (додаток 2), а саме:

Інформація, яка може призвести до обізнаності противника про результати ракетних ударів по військових об’єктах (пунктах), якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом або іншими органами військового управління Збройних сил України.

Інформація, яка може призвести до обізнаності противника про результати ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури держави, якщо така інформація не розміщувалася органами державної влади України.

Інформація про скерування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема про їхнє переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України чи Міністерством оборони України або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів.

Інформація про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України.

Інформація, яка може дозволити противнику встановити конкретне місце розміщення сил і засобів підрозділів протиповітряної оборони.

Реєстраційні номери, прапори або інші позначки на озброєнні та військовій техніці іноземного виробництва, що надавалась у межах матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, які безпосередньо можуть свідчити про країну походження зразка озброєння та військової техніки.

Фото- або відеоматеріали зі знищеними (ураженими, пошкодженими) зразками озброєння та військової техніки іноземного виробництва, які надавалися в межах матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів.

Нагадаємо, раніше представники медійної спільноти виступили з ініціативою створити робочу групу при Офісі президента для вдосконалення того, як регулюється їхня взаємодія з військовими, та надали свої пропозиції до Генштабу ЗСУ щодо покращення комунікації між журналістами і військовими.

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«Ми не отримали жодного фідбеку на наші пропозиції, і про зміни до наказу №73 дізналися з телеграм-каналів, що явно не свідчить про «покращення комунікації», – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк. – Ми уважно ознайомимося з наказом, щоб зрозуміти, чи хоч якісь із пропозицій журналістської спільноти було враховано в реальності. Поки що я дуже здивована, що нас просто ставлять перед фактом внесених змін. Це навряд чи можна вважати конструктивним підходом».

Верифікувати акредитацію можна за номером гарячої лінії 0894201864. Також з питань акредитації можна звертатися на електронну адресу [email protected]

Інформація щодо подання заявок для акредитації – тут.