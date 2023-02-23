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Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати
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Анналена Бербок: «Якщо Росія закінчить воювати – ця війна припиниться» 

Якщо партнери припинять підтримку та поставки зброї Україні, то Росія просто знищить Україну, а страждання не припиняться. Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

«Сьогодні з вас хтось казав, що постачанням зброї Україні ми підливаємо оливу у вогонь війни. Дозвольте мені чесно запитати у вас: чому б ми це робили? Ми не хотіли, щоб ця війна розпочалася. Ми не обирали цю війну. Ми радше би спрямували всю нашу енергію і  усі наші кошти для того, щоб відновлювати наші школи, боротися із глобальним потеплінням. Але правда полягає у тому, що якщо Росія закінчить воювати – ця війна припиниться. Якщо Україна припинить воювати, то більше не буде України. І людські страждання продовжуватимуться кожного дня: викрадення, зґвалтування, тортури, діти, які мають протягом 45 сек. ховатися у бомбосховище, щоб зберегти своє життя. Усі ці руйнування триватимуть», – зазначила Бербок

Очільниця МЗС Німеччини також зазначила, що зараз світ має визначитися. «Сьогодні кожен із нас має право вибрати: залишатися в ізоляції, бути на боці агресора, чи об’єднатися заради миру, захищати статут ООН для того, щоб статут натомість міг захищати нас», – закликала Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини нагадала, що російська агресія не лише спричинила жахливі страждання українському народу. Ця війна також роз’ятрила рани по всьому світу. «Родини по всьому світу зараз відчувають зростання цін на енергетику та продукти харчування. Більшість з нас тут присутніх погоджуються з однією простою річчю: ми хочемо, щоб ці страждання припинилися. І в Україні, і про всьому світу. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо миру. Хороші новини у тому, що в нас є мирний план. Цей план називається статут організації об’єднаних націй. Його принципі прості: рівність, суверенність, територіальна цілісність та не використання сил. Росія має вивести свої війська і зупинити бомбардування України. Росія має поважати статути ООН», – зазначила Бербок.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого у Нью-Йорку розпочалося засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому відбудеться голосування за українську формулу миру.

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Теги: росія харчування зґвалтування Україна бомбардування статут викрадення агресія продукти війна міністр Анналена Бербок

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